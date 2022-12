2022 IBJJF No-Gi World Championships: Live Results

This year, the No-Gi Worlds once again assembles an international court of grappling royalty to the Anaheim Convention Center in sunny California. Kicking off Saturday afternoon, black belts familiar to the worlds or other promotions like ADCC will battle across multiple brackets and eight weight classes.

The event is being streamed on FloGrappling.

Roosterweight

Round 1 (Saturday)

Henrique Rossi vs. Italo Frota

Osamah Almarwai- BYE

Nobuhiro Sawada vs. Christopher Tran

Coco Izutsu- BYE

Antonio Villiatora vs. Tadiyah Danforth

Estevan Martinez-Garcia- BYE

Denis Beenen vs. Lucas Bosshard

Roiter Silva Junior- BYE

Round 2 (Saturday)

Osamah Almarwai vs. TBD

Coco Izutsu vs. TBD

Estevan Martinez-Garcia vs. TBD

Roiter Silva Junior vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD. vs. TBD

Light-Featherweight

Round 1 (Saturday)

Lucas Pinheiro vs. James Harrell

Momoyuki Hashimoto vs. Reynaldo de Leon

Edwin Ocasio vs. Rene Lopez

Felipe Machado vs. Leonardo de Souza

Carlos Alberto Olivera da Silva vs. Huthayfah Penney

David Stanford Teraro vs. Larry Ruiz

Willis Nunes vs. Kevin Dantzler Jr.

Cleber de Sousa Fernandes vs. Pedro Serrano

Round 2 (Saturday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD. vs. TBD

Featherweight

Round 1 (Saturday)

Anthony de Olivera vs. Suraj Budhram

Lucas da Silva vs. Thomas Halpin

Sam McNally Ocasio vs. Emilio Rodriguez

Gianni Grippo- BYE

Ashley Williams vs. Zachary Lecates

Willis Nunes vs. Dennis Pressey Jr.

Gavin Cobre vs. Gustavo dos Santos

Adam Benayoun vs. Richard Alarcon

Round 2 (Saturday)

Gianni Grippo vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD. vs. TBD

Lightweight

Bracket 1

Round 1 (Saturday)

Joshua Murdock vs. Adolfo Arias

Michael Perez- BYE

Kieran Kichuck- BYE

Joshua Cisneros vs. Ellis Younger

Lucas Tobias vs. Carlos Campos

Fabio Caloi- BYE

Alexander Seaver vs. Cody Orrison

Jonata Ramos- BYE

Round 2 (Saturday)

Michael Perez vs. TBD

Kieran Kichuck vs. TBD

Fabio Caloi vs. TBD

Jonata Ramos vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Lightweight

Bracket 2

Round 1 (Saturday)

Cameron Chaffee vs. Alika Villiatora

Dante Leon- BYE

Marcus Phelan vs. Gabriel da Silva

Alexandre Molinaro- BYE

Andrew Alexander vs. Daniel Campos

Deandre Corbe- BYE

Leonardo Benedito vs. Daniel Santos

Danilo Moreira- BYE

Round 2 (Saturday)

Dante Leon vs. TBD

Alexandre Molinaro vs. TBD

Deandre Corbe vs. TBD

Danilo Moreira vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD vs. TBD

Middleweight

Bracket 1

Round 1 (Saturday)

Charles Murdock vs. Andy Pereira

Jefferson Guaresi- BYE

Joshua Bacallao- BYE

Eduardo Carvalho- BYE

Vinicius Long vs. Celso Pinho Júnior

Marco Queiroz- BYE

Italo Azevedo vs. Alan Perez

Matheus Galvão- BYE

Round 2 (Saturday)

Eduardo Carvalho vs. Joshua Bacallao

Jefferson Guaresi vs. TBD

Matheus Galvão vs. TBD

Marco Queiroz vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Middleweight

Bracket 2

Round 1 (Saturday)

Ronaldo Samson vs. Valery Astraverkhau

Francisco Cueno- BYE

Breno Marciel- BYE

John Combs- BYE

AJ Agazarm vs. Lucas Queiroz

Igor Feliz- BYE

Servio Junqueira vs. Jakub Najdek

Johnny Apolinario- BYE

Round 2 (Saturday)

Francisco Cueno vs. TBD

John Combs vs. Breno Marciel

Igor Feliz vs. TBD

Johnny Apolinario vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD vs. TBD

Medium-Heavyweight

Bracket 1

Round 1 (Saturday)

Aaron Tiegs vs. Gabriel Sousa

Jonatas da Silva- BYE

Clay Mayfield vs. Erique March

Francisco Lo- BYE

Shane Fishman vs. Ethan Vistro

Felipe Silva- BYE

Thiago da Silva vs. Juan Armendariz

Joseph Watson- BYE

Round 2 (Saturday)

Jonatas da Silva vs. TBD

Francisco Lo vs. TBD

Felipe Silva vs. TBD

Joseph Watson vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Medium-Heavyweight

Bracket 2

Round 1 (Saturday)

Sebastian Williams vs. Angelo Caliborne

Oliver Taza- BYE

Benjamin Silva IV- BYE

Miha Perhavec- BYE

Thiago Silva vs. Rodrigo Rocha

David Garmo- BYE

Rafael Torres vs. Carlos dos Santos

José Matias- BYE

Round 2 (Saturday)

Benjamin Silva IV vs. Miha Perhavec

Oliver Taza vs. TBD

David Garmo vs. TBD

José Matias vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD vs. TBD

Heavyweight

Bracket 1

Round 1 (Saturday)

Calon Eskeli-Sabino vs. Antonio Stanic

Devhonte Johnson- BYE

Charles McGuire- BYE

Charles Santos- BYE

João da Silvavs. Shawn Hoehne

Vagner Rocha- BYE

Elder Cruz vs. Bryan Peterson

Hunter Colvin- BYE

Round 2 (Saturday)

Charles McGuire vs. Charles Santos

Devhonte Johnson vs. TBD

Vagner Rocha vs. TBD

Hunter Colvin vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Heavyweight

Bracket 2

Round 1 (Saturday)

Jorge Barba vs. Brian Beaury II

Santeri Liluis- BYE

Thiago Dalcol- BYE

Alejandro Coquelet- BYE

Mackenzie Morales vs. Jhoannan Vielma

Pedro Rocha- BYE

Pedro Agrizzi- BYE

André Porfiero - BYE

Round 2 (Saturday)

Thiago Dalcol vs. Alejandro Coquelet

Santeri Liluis vs. TBD

Pedro Agrizzi vs. André Porfiero

Pedro Rocha vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD vs. TBD

Super-Heavyweight

Round 1 (Saturday)

Felipe Trovo vs. Lucas Lopes

Joseph Dierkhising vs. Diego Ramalho

Lucasz Michalec vs. Arnaldo de Olivera

Adam Wardzinski- BYE

Eliot Kelley vs. Levi Kurtovich

Thomas Brancher vs. Cássio Costa

Frederic Vosgröne vs. Jackson Batista

José Cardoso- BYE

Round 2 (Sunday)

Adam Wardzinski vs. TBD

José Cardoso vs. TBD

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD. vs. TBD

Ultra-Heavyweight

Round 1 (Saturday)

Javier Saul vs. Brian Beaury II

Roberto Filho- BYE

Davi Souza- BYE

John Hansen- BYE

Robert Arnett II vs. Daniel Schuardt

Victor Marques- BYE

Heton da Silva Junior vs. Roosevelt de Sousa

Antonio Nascimento- BYE

Round 2 (Saturday)

John Hansen vs. Davi Souza

Victor Marques vs. TBD

Antonio Nascimentoi vs. TBD

Pedro Rocha vs. TBD

Semi-Final (Sunday)

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Final (Sunday)

TBD. vs. TBD

Championship (Sunday)

TBD vs. TBD