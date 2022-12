2022 World Judo Masters: Live stream, results and highlights

One of the year’s biggest Judo competitions takes place this week in Jerusalem, Israel. The 2022 World Judo Masters is an invite only tournament that features only the highest ranked judokas on the planet. The World Masters is also the only IJF competition that has no restriction on how many competitors can represent a given country.

The event will see 367 competitors compete for gold in 15 weight classes. The men’s tournament will include -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg and +100kg. The women’s side will include -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg and +78kg.

Among the number one seeds coming into the competition are reigning world champions Romane Dicko (France), Davlat Bobonov (Uzbekistan) and Tato Grigalashvili (Georgia).

More background for the event can be found on the IJF’s official website.

Here is your place for all the results and highlights as they happen.

RESULTS

DAY 1

MEN

-60kg

Quarterfinals

Seungbeom Jeon (KOR) vs. Cedric Revol (FRA)

Dilshot Khalmatov (UKR) vs. Tornike Tsjakadoea (NED)

Salih Yildiz (TUR) vs. Rodrigo Costa Lopes (POR)

Matan Kokolayev (ISR) vs. Magzhan Shamshadin (KAZ)

Artem Lesiuk (UKR) vs. Yam Wolczak (ISR)

Yeldos Smetov (KAZ) vs. Angelo Pantano (ITA)

Bauyrzhan Narbayev (KAZ) vs. Turan Bayramov (AZE)

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

-66kg

Quarterfinals

Martin Setz (GER) vs. Matteo Piras (ITA)

Willian Lima (BRA) vs. Walide Khyar (FRA)

Edmilson Pedro (ANG) vs. Strahinja Buncic (SRB)

Baruch Shmailov (ISR) vs. Kherlen Ganbold (MGL)

Nurali Emomali (TJK) vs. Reda Seddouki (FRA)

Albert Gaitero Martin (ESP) vs. Mukhriddin Tilovov (UZB)

Yashar Najafov (AZE) vs. Juan Hernandez (COL)

Baskhuu Yondonperenlei (MGL) vs. Eric Takabatake (BRA)

Elios Manzi (ITA) vs. Adrian Nieto Chinarro (ESP)

Orkhan Safarov (AZE) vs. Daikil Bouba (FRA)

Abderrahman Boushita (MAR) vs. Freddy Waizenegger (SUI)

Vazha Margvelashvili (GEO) vs. Maxime Gobert (FRA)

Juan Postigos (PER) vs. Sardor Nurillaev (UZB)

Bogdan Iadov (UKR) vs. Radu Izvoreanu (MDA)

Tal Flicker (ISR) vs. Gusman Kyrgyzbayev (KAZ)

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

WOMEN

-48kg

Mireira Lapuerta Comas (ESP) vs. Tamar Malca (ISR)

Abiba Abuzhakynova (KAZ) vs. Mary Dee Vargas Ley (CHI)

Chen-Hao Lin (TPE) vs. Ellen Salens (BEL)

Milica Nikolic (SRB) vs. Marusa Stangar (SLO)

Maria Celia Laborde (USA) vs. Baasankhu Bavuudorj (MGL)

Catarina Costa (POR) vs. Blandine Pont (FRA)

Leyla Aliyeva (AZE) vs. Laura Martinez Abelenda (ESP)

Narantsetseg Ganbaatar (MGL) vs. Amanda Lima (BRA)

Wakana Koga (JPN) vs. Zongying Guo (CHN)

Katharina Menz (GER) vs. Melanie Vieu (FRA)

Shira Rishony (ISR) vs. Katharina Tanzer (AUT)

Assunta Scutto (ITA) vs. Priscilla Morand (MRI)

Keisy Perafan (ARG) vs. Andrea Stojadinov (SRB)

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

-52kg

Quarterfinals

Fabienne Kocher (SUI) vs. Yerin Jung (KOR)

Mascha Ballhaus (GER) vs. Charline Van Snick (BEL)

Larissa Pimenta (BRA) vs. Estralla Lopez Sheriff (ESP)

Joana Diogo (POR) vs. Katelyn Jarrell (USA)

Binta Ndiaye (SUI) vs. Annika Wurfel (GER)

Chlose Devictor (FRA) vs. Aleksandra Kaleta (POL)

Kelly Deguchi (CAN) vs. Ana Perez Box (ESP)

Angelica Delgado (USA) vs. Sita Kadamboeva (UZB)

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

-57kg

Quarterfinals

Chen-Ling Lien (TPE) vs. Maria Perisic (SRB)

Priscilla Gneto (FRA) vs. Ozlem Yildiz (TUR)

Lele Narine (GBR) vs. Jessica Lima (BRA)

Veronica Toniolo (ITA) vs. Ivelina Ilieva (BUL)

Julia Kowalczyk (POL) vs. Pleuni Cornelisse (NED)

Vera Zemanova (CZE) vs. Sevara Nishanbayeva (KAZ)

Mimi Huh (KOR) vs. Acelya Toprak (GBR)

Kaja Kajzer (SLO) vs. Mariah Holguin (USA)

Tsukasa Yoshida (JPN) vs. Mina Libeer (BEL)

Pauline Starke (GER) vs. Qi Cai (CHN)

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

DAY 2

MEN

-73kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

-81kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

WOMEN

-63kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

-70kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

DAY 3

MEN

-90kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

-100kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

+100kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

WOMEN

-78kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold

+78kg

Quarterfinals

Semifinals

Repechage

Bronze

Gold