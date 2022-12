2022 Wrestling World Cup live streams, results and highlights

The 2022 Wrestling World Cup for freestyle and women’s wrestling is happening live this weekend in Coralville, Iowa. At that event takes place over December 10 and 11 and features teams competing competing for one of the last bits of silverware remaining on the table for 2022.

The freestyle competition will feature the United States, Iran, Japan, Georgia and Mongolia. There will also be an All-World team made up of wrestlers who placed highly in international competition, but whose countries failed to qualify for this event. It’s expected that the USA (which has Jordan Burroughs on the team) and Iran will be vying for the championship here.

The women’s competition will have the United States, Japan, Mongolia, Ukraine, China and an All-World Team. Of those teams Japan is expected to be formidable, having just nearly sweeped the U23 world championships.

The entire event will be streamed over on uww.org, all you need is an email address to make an account and watch all the matches.

Rosters

Freestyle

All-world:

57 kg – Zelimkhan Abakarov (Albania)

61 kg – Georgi Vangelov (Bulgaria)

65 kg – Iszmail Muszukajev (Hungary)

70 kg – Ernazar Akmataliev (Kyrgyzstan)

74 kg – Tajmuraz Salkazanov (Slovakia)

79 kg – Arsalan Budazhapov (Kyrgyzstan)

86 kg – Azamat Dauletbekov (Kazakhstan)

92 kg – Osman Nurmagomedov (Azerbaijan)

97 kg – Batyrbek Tsakulov (Slovakia)

125 kg – Oleksandr Khotsianivskyi (Ukraine)

Georgia:

57 kg – Beka Bujiashvili

61 kg – Teimuraz Vanishvili

65 kg – Beka Lomatdze

70 kg – Zurabi Iakobiashvili

74 kg – Giorgi Sulava

79 kg – Vladimeri Gamkrelidze

86 kg – Tarzan Maisuradze

92 kg – Miriani Maisuradze

97 kg – Givi Matcharashvili

125 kg – Geno Petriashvili

Iran:

57 kg – Reza Momenijouijadeh

61 kg – Armin Habibzadeh

65 kg – Rahman Amouzad

65 kg – Mohammadreza Bagheri

70 kg – Aliakbar Fazlikhalili

70 kg – Amirmohammad Yazdani

74 kg – Mohmmadsadegh Firouzpour

79 kg – Mohammad Nokhodi

79 kg – Ali Savadkouhi

86 kg – Alireza Karimi

92 kg – Amirhossein Firouzpour

97 kg – Kamran Ghasempour

97 kg – Amirali Azarpira

125 kg – Amirreza Valadi

Japan:

57kg – Taichi Yamaguchi

61kg – Kaito Morikawa

65kg – Ryoma Anraku

70kg – Keitaro Onon

74kg – Kirin Kinoshita

79kg – Yajiro Yamasaki

86kg – Tatsuya Shirai

92kg - Sotoshi Miura

97kg – Takahashi Ishiguro

125kg – Hiroto Ninomiya

Mongolia:

57 kg – Zanabazar Zandanbud

57 kg – Nasanbuyan Narmandakh

61 kg – Narankhuu Narmandakh

61 kg – Munkh Erdene Altansuvd

65 kg – Tsogbadrakh Tseveensuren

65 kg – Tulga Tumur Ochir

70 kg – Temuulen Enktuya

70 kg – Khanburged Gankhuyag

74 kg – Suldkhuu Olonbayar

74 kg – Sumiyabazar Zandanbud

79 kg – Dulguun Altanzul

79 kg – Batzul Damjin

86 kg – Bat Erdene Byambasuren

86 kg – Tsogtgerel Munkhbaatar

92 kg – Gankhuyag Ganbaatar

92 kg – Bymanbadorj Bat Erdene

97 kg – Orgilokh Dagvadorj

97 kg – Batzul Ulziisaikhan

125 kg – Lkhagvagerel Munkhtur

125 kg – Batmagnai Enkhtuvshin

USA:

57kg – Zane Richards

57kg – Nick Suriano

61kg – Seth Gross

61kg – Daniel Deshazer

65kg – Yianni Diakomihalis

65kg – Evan Henderson

70kg – Tyler Berger

70kg – Alec Pantaleo

74kg – Jason Nolf

74kg – Vincenzo Joseph

79kg – Jordan Burroughs

79kg – Chance Marsteller

86kg – Zahid Valencia

86kg – Mark Hall

92kg – Nathan JACKSON

92kg – Jay Aiello

97kg – Kyle Snyder

97kg – Kollin Moore

125kg – Hayden Zillmer

125kg – Nick Gwiazdowski

Women

All-World:

50 kg – Anna Lukasiak (Poland)

53 kg – Maria Prevolaraki (Greece)

55 kg – Karla Godinez (Canada)

57 kg – Zhala Aliyeva (Azerbaijan)

59 kg – Anastasia Nichita (Moldova)

62 kg – Aisuluu Tynybekova (Kyrgyzstan)

65 kg – Mimi Hristova (Bulgaria)

68 kg – Irina Ringaci (Moldova)

72 kg – Zhamila Bakbergenova (Kazakhstan)

76 kg – Yasemin Adar (Turkey)

China:

50 kg – Meng Fan

50 kg - Jiang Zhu

53 kg – Li Deng

55 kg – Qianyu Pang

57 kg – Yongxin Feng

59 kg – Zhang Qu

62 kg – Xinyuan Sun

62 kg – Xiaojuan Luo

65 kg – Jia Long

68 kg – Feng Zhou

68 kg – Yue Han

72 kg – Qiandegenchagan

76 kg – Juan Wang

Japan:

50kg – Hanano Sakrai

53kg – Rino Kataoka

55kg – Moe Kiyooka

57kg – Ruka Natami

59kg – Himeka Tokuhara

62kg – Yui Sakano

65kg – Miyu Imai

68kg – Kumi Kobayashi

68kg – Yuka Fujikura

76kg – Nodoka Yamamoto

Mongolia:

50 kg – Otgonjargal Dolgorjav

50 kg – Namuuntsetseg Tsogt Ochir

53 kg – Bolortuya Bat Ochir

53 kg – Khulan Batkhuyag

55 kg – Otgonjargal Ganbaatar

55 kg – Sumiya Erdenchimeg

57 kg – Davaachimeg Erkhembayar

57 kg – Erdenesuvd Bat Erdene

59 kg – Khongorzul Boldsaikhan

59 kg – Bolortuya Khurelkhuu

62 kg – Tserenchimed Sukhee

62 kg – Bolortungalag Zorigt

65 kg – Purevsuren Uliziisaikhan

65 kg – Shoovdor Baatarjav

68 kg – Delgermaa Enkhsaikhan

68 kg – Urtnasan Gan Ochir

72 kg – Davaanasan Enk Amar

72 kg – Sarnai Bayarbaatar

76 kg – Ariunjargal Ganbat

76 kg – Zagardulam Naigalsuren

Ukraine:

50 kg – Oksana Livach

53 kg – Lilija Malanchuk

55 kg – Oleksandra Khomenets

57 kg – Alina Hrushyna Akobiia

59 kg – Yuliia Tkach Ostapchuk

62 kg – Ilona Prokopevniuk

65 kg – Tetiana Sova Rizhko

68 kg – Alla Belinska

72 kg – Anastasiya Alpyeva

76 kg – Anastasiia Osniach Shustova

USA:

50 kg – Alyssa Lampe

50 kg – Erin Golston

53 kg – Felicity Taylor

53 kg – Ronna Gross

55 kg – Jacarra Winchester

55 kg – Jenna Burkert

57 kg – Alexandra Hedrick

57 kg – Amanda Martinez

59 kg – Lexie Basham

59 kg – Michaela Beck

62 kg – Kayla Miracle

62 kg – Jennifer Rogers

65 kg – Mallory Velte

68 kg – Sienna Ramirez

68 kg – Solin Piearcy

72 kg – Amit Elor

72 kg – Skylar Grote

76 kg – Dymond Guilford

76 kg – Yelena Makoyev

