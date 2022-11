Greco-Roman World Cup live results and video highlights

This weekend Azerbaijan plays host the the 2022 Greco-Roman World Cup, an event which will see teams of wrestlers compete to prove whose nation has the best Greco-Roman grapplers on the planet.

Qualification for this tournament is based on performance at the 2022 World Championships, which happened in Belgrade earlier this year. The winner of that tournament was Iran. Second place went to Azerbaijan.

Those two nations are joined at this World Cup by Iran, Kyrgyzstan and an All-World team comprised of silver and bronze medallists from the World Championships. Serbia was also expected to compete at this tournament. However, they have been forced to withdraw due to multiple COVID-19 infections.

The event will take place over Saturday and Sunday and can be viewed online on the official site for United World Wrestling.

Line-ups

Turkey

55kg - Ekrem Ozturk

55kg - Muhammet Emin Cakir

60kg - Kerem Kamal

60kg - Mukremin Aktas

63kg - Ahmet Uyar

67kg - Murat Firat

72kg - Selcuk Can

77kg - Yunus Emre Basar

77kg - Yuksel Saricicek

82kg - Burhan Akbudak

87kg - Ali Cengiz

97kg - Metehan Basar

97kg - Mustafa Olgun

130kg - Osman Yildirim

Azerbaijan

55kg - Eldaniz Azizli

55kg - Ibrahim Nurullayev

60kg - Murad Mammadov

60kg - Nihat Zahid Mammadli

63kg - Taleh Mammadov

63kg - Ziya Babashov

67kg - Hasrat Jafarov

67kg - Namaz Rustamov

72kg - Ulvu Ganizade

72kg - Gurban Gurbanov

77kg - Sanan Suleymanov

77kg - Eljan Mammadov

82kg - Rafig Huseynov

82kg - Nasir Hasanov

87kg - Lachin Valiyev

87kg - Murad Ahmadiyev

97kg - Arif Niftullayev

97kg - Zamir Magomedov

130kg - Sabah Saleh Shariati

130kg - Beka Kandelaki

Iran

55kg - Mohammad Mahdi Meraj Javaheri Farid

55kg - Poya Soulat Dad Marz

60kg - Pouya Mohammad Naserpour

60kg - Mehdi Seifollah Mohsen Nejad

63kg - Saeid Morad Gholi Esmaeili Leivesi

63kg - Iman Hossein Khoon Mohammadi

67kg - Hojat Hassan Rezaei

67kg - Seyed Danial Seyed Shamsollah Sohrabi

72kg - Mohammadreza Mahmoud Rostami

72kg - Amir Ali Abdi

77kg - Aref Mozafar Habibollahi

77kg - Mohammad Reza Hojatollah Mokhtari

82kg - Mohammadhossein Ebrahim Mahmoodi

82kg - Alireza Azizkhoon Mohmadipiani

87kg - Hamidreza Abbas Badkan

87kg - Abolfazl Ali Choubani

97kg - Ali Ramezanali Abedidarzi

97kg - Mehdi Mohammad Balihamzehdeh

130kg - Fardin Shaban Hedayati

130kg - Aliakbar Hossein Yousofiahmadchali

Kyrgyzstan

55kg - Ulan Muratbek Uulu

60kg - Nurmukhammet Abdullaev

63kg - Kaly Sulaimanov

67kg - Khalmurat Ibrahimov

72kg - Adilkhan Nurlanbekov

77kg - Akylbek Talantbekov

82kg - Kalidin Asykeev

87kg - Azat Salidinov

97kg - Uzur Dzhuzupbekov

130kg - Erlan Manatbekov

All-World

55kg - Nugzari Tsurtsumia (GEO)

60kg - Aidos Sultangali (KAZ)

63kg - Leri Abduladze (GEO)

67kg - Joni Khetsuriani (GEO)

72kg - Andrii Kulyk (UKR)

77kg - Zoltan Levai (HUN)

82kg - Jalgasbay Berdimuratov (UZB)

87kg - Turpan Ali Alvievich Bisultanov (DEN)

97kg - Kiril Milenov Milov (BUL)

130kg - Mantas Knystautas (LTU)

Day 1

Results

Day 2

Results