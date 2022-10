U23 Wrestling World Championships live stream, highlights, results and updates - Days 1-6

The cream of the crop of the world’s young wrestling talent are gathered in Pontaverda, Spain this week to compete at the U23 Wrestling World Championships. Over the next week hundreds of athletes will battle it out for medals in freestyle, Greco-Roman and women’s wrestling.

You can see all the results, along with highlights and other updates right here for the duration of the competition.

To watch the action live, go to United World Wrestling’s official event page. They have a multiple-screen set-up there that is free to view if you register on the site using your email address.

Day 1 Results

Greco-Roman:

55kg

Semifinals:

Ken Matsui (JPN) vs. Nihad Guluzade (AZE)

Denis Florin Mihai (ROU) vs. Poya Soulat Dad Marz (IRI)

Quarterfinals:

Ken Matsui (JPN) df. Camden Noah Russell (USA) by VPO1, 8 - 2 (video)

Poya Soulat Dad Marz (IRI) df. Nurzat KABDYRAKHIMOV (KAZ) by VPO1, 8 - 1 (video)

Nihad Guluzade (AZE) df. Giorgi Tokhadze (GEO) by VPO1, 9 - 7 (video)

Denis Florin Mihai (ROU) df. Ilias Zairkakis (GRE) by VSU, 10 - 0 (video)

Qualification:

Giorgi Tokhadze (GEO) df. Artiom DELEANU (MDA) by VPO1, 15 - 11 (video)

Nurzat Kabdyrakhimov (KAZ) df. James Castano Argueaga (ESP) by VSU1, 10 (video)

Camden Noah Russell (USA) df. Abduvali Rahimbayev (TKM) by VPO1, 11 - 5 (video)

Poya Soulat Dad Marz (IRI) df. Ahmet Ekrem Taskinoglu (TUR) by VPO1, 3 - 1 (video)

Ken Matsui (JPN) df. Taalaibek Beishenbek Uulu (KGZ) by VSU1, 18 - 10 (video)

Denis Florin Mihai (ROU) df. Mykola Havrychkin (UKR) by VPO1, 8 - 4 (video)

World champ Ken MATSUI returns to international competition at 55kg with a 18-10 win at #WrestlePontevedra #uww #wrestling pic.twitter.com/F5kXkMDTf4 — United World Wrestling (@wrestling) October 17, 2022

60kg

1/8:

Ronaldo Sanchez Ramirez (COL) vs. Melkamu Fetene (ISR)

Georgios Scarpello (GER) vs. Phillip James Moomey (USA)

Irakli Dzimistarishvili (GEO) vs. Tigran Minasyan (ARM)

Omid Hossein Arami (IRI) vs. Kerem Kamal (TUR)

Qualification Winner vs. Sumit Sumit (IND)

Kaito Inaba (JPN) vs. Aser Ebro Rodriguez (ESP)

Nurmukhammet Abdullaev (KGZ) vs. Grzegorz Kunkel (POL)

Jui Chi Huang (TPE) vs. Vladyslav Kuzko (UKR)

Qualification:

Olzhas Sultan (KAZ) vs. Nihat Zahid Mammadli (AZE)

63kg



Quarterfinals:

Maksym Liu (UKR) df. Ermek Kanybek Uulu (KGZ) by VPO1, 5 - 1 (video)

Giorgi Shotadze (GEO) df. Hrachya Poghosyan (ARM) by VPO1, 3 - 1 (video)

Iman Hossein Khoon Mohammadi (IRI) df. Ryuto IKEDA (JPN) by VPO1, 7 - 1 (video)

Ziya Babashov (AZE) df. Mustafa Safa Yildirim (TUR) by VPO1, 3 - 1 (video)

1/8:

Mustafa Safa Yildirim (TUR) df. Andrea Setti (ITA) by VSU, 9 - 0 (video)

Giorgi Shotadze (GEO) df. Abere Fetene (ISR) by VPO, 5 - 0 (video)

Ermek Kanybek Uulu (KGZ) df. Yonaiker Javier Martinez Cravo (VEN) by VSU, 9 - 0 (video)

Iman Hossein Khoon Mohammadi (IRI) df. Ahmed Fouad Fouad Hussein Baghdouda (EGY) by VPO1, 6 - 1 (video)

Maksym Liu (UKR) df. Ilia Dimitrov Mustakov (BUL) by VPO1, 5 - 1 (video)

Hrachya Poghosyan (ARM) df. Vitalie Eriomenco (MDA) by VPO1, 1 - 1 (video)

Ziya Babashov (AZE) df. Andy Juan Such (ESP) by VSU, 9 - 0 (video)

Ryuto Ikeda (JPN) df. Krisztian Kecskemeti (HUN) by VPO1, 4 - 2 (video)

Qualification:

Maksym Liu (UKR) df. Tino Tapio Ojala (FIN) by VPO1, 14 - 9 (video)

Ahmed Fouad Fouad Hussein Baghdouda (EGY) df. Mason Alan Carzino Hartshorn (USA) by VPO, 6 - 0 (video)

Vitalie Eriomenco (MDA) df. Yerzhet Zharlykassyn (KAZ) by VPO, 4 - 0 (video)

67kg

70kg

77kg

Quarterfinals:

Dmytro VASETSKYI (UKR) df. Lamjed MAAFI (TUN) by VPO1, 5 - 3 (video)

Malkhas AMOYAN (ARM) df. Akylbek TALANTBEKOV (KGZ) by VPO1, 2 - 1 (video)

Alexandrin GUTU (MDA) df. Rassul ZHUNIS (KAZ) by VPO1, 4 - 2 (video)

Nao KUSAKA (JPN) df. Idris Hanpasaevic IBAEV (GER) by VPO, 7 - 0 (video)

1/8:

Malkhas Amoyan (ARM) df. Emmanuel Alexis Benitez Castro (MEX) by VPO, 3 - 0 (video)

Nao Kusaka (JPN) df. Junior Gustavo Benitez Ortiz (ESP) by VFA, 7 - 0 (video)

Alexandrin GUTU (MDA) df. Sajan Sajan (IND) by VSU, 8 - 0 (video)

Akylbek Talantbekov (KGZ) df. Abdurrahman Kalkan (TUR) by VPO1, 3 - 1 (video)

Lamjed Maafi (TUN) df. Edvin KIN (EST) by VIN, 4 - 3 (video)

Rassul Zhunis (KAZ) df. David Zhytomyrsky (ISR) by VPO1, 4 - 2 (video)

Idris Hanpasaevic Ibaev (GER) df. Aleksa ILIC (SRB) by VPO1, 3 - 1 (video)

Dmytro VASETSKYI (UKR) df. Attila Tamas Toesmagi (HUN) by VSU, 9 - 0 (video)

Qualification

Malkhas Amoyan (ARM) df. Mohammad Reza Hojatollah Mokhtari (IRI) by VPO1, 1 - 1 (video)

Nao Kusaka (JPN) df. Akseli Elias Yli Hannuksela (FIN) by VSU, 10 - 0 (video)

Sajan Sajan (IND) df. Aistis Liaugminas (LTU) by VPO, 3 - 0 (video)

Abdurrahman Kalkan (TUR) df. Patryk Adam Bednarz (POL) by VSU, 8 - 0 (video)

Lamjed Maafi (TUN) df. Britton Wayne Holmes (USA) by VSU1, 10 - 1 (video)

Idris Hanpasaevic Ibaev (GER) df. Davit Sologashvili (GEO) by VSU1, 11 - 2 (video)

Attila Tamas Toesmagi (HUN) df. Daniel David Bello Vegas (VEN) by VSU, 9 - 0 (video)

82kg

87kg

Quarterfinals:

Szymon Szymonowicz (POL) df. Lachin Valiyev (AZE) by VSU, 8 - 0 (video)

Gevorg Tadevosyan (ARM) df. Marcel Sterkenberg (NED) by VPO, 4 - 0 (video)

Istvan Takacs (HUN) df. Filip Smetko (CRO) by VPO1, 3 - 1 (video)

Maksat Sailau (KAZ) df. Abolfazl Ali Choubani (IRI) by VFA, 9 - 4 (video)

1/8:

Gevorg Tadevosyan (ARM) df. Azat Salidinov (KGZ) by VSU, 9 - 0 (video)

Maksat Sailau (KAZ) df. Kumar Sunil (IND) by VFA, 4 - 0 (video)

Istvan Takacs (HUN) df. Beka Melelashvili (GEO) by VPO, 6 - 0 (video)

Marcel Sterkenberg (NED) df. Zahari Rosenov ZASHEV (BUL) by VSU1, 9 - 1 (video)

Lachin Valiyev (AZE) df. Andreas Vaelis (EST) by VPO1, 4 - 2 (video)

Filip Smetko (CRO) df. Michial James Foy (USA) by VPO, 4 - 0 (video)

Abolfazl Ali Choubani (IRI) df. Muhutdin Saricicek (TUR) by VPO1, 4 - 4 (video)

Szymon Szymonowicz (POL) df. Nikolaos Iosifidis (GRE) by VSU1, 9 - 1 (video)

Qualification:

Abolfazl Ali Choubani (IRI) df. Christian Max Zemp (SUI) by VPO1, 3 - 1 (video)

Szymon Szymonowicz (POL) df. Satoki Mukai (JPN) by VPO1, 4 - 2 (video)

Marcel Sterkenberg (NED) df. Daniel Alejandro Veliz Perez (MEX) by VFA, 8 - 0 (video)

Istvan Takacs (HUN) df. Vitalii Andriiovych (UKR) by VSU, 9 - 0 (video)

97kg

130kg

Quarterfinals:

Mykhailo Vyshnyvetskyi (UKR) df. Aliakbar Hossein Yousofiahmadchali (IRI) by VPO1, 7 - 1 (video)

Fatih Bozkurt (TUR) df. Nikolaos NTOUNIAS (GRE) by VSU, 8 - 0 (video)

Sarkhan Mammadov (AZE) df. Cohlton Michael Schultz (USA) by VPO1, 5 - 1 (video)

Dariusz Attila Vitek (HUN) df. Giorgi Tsopurashvili (GEO) by VPO, 4 - 0 (video)

Qualification:

Aliakbar Hossein Yousofiahmadchali (IRI) df. Paul Baltazar Morales Bojorquez (MEX) by VPO, 6 - 0 (video)

Cohlton Michael Schultz (USA) df. Jonovan Darius Smith (PUR) by VSU, 9 - 0 (video)

Fatih Bozkurt (TUR) df. Marcel Albini (CZE) by VSU, 8 - 0 (video)

Mykhailo Vyshnyvetskyi (UKR) df. Marin Nishimura (JPN) by VFA, 4 - 0 (video)

Giorgi Tsopurashvili (GEO) df. Geronimo Camara Sanchez (ESP) by VSU, 9 - 0 (video)

Sarkhan Mammadov (AZE) df. Damir Zuparov (KAZ) by VSU, 8 - 0 (video)

Dariusz Attila Vitek (HUN) df. Tomasz Jacek Wawrzynczyk (POL) by VPO, 5 - 0 (video)

Day 2 Results

Day 3 Results

Day 4 Results

Day 5 Results

Day 6 Results